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Лавров: генсек НАТО постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления

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Предложения Москвы о механизмах коллективной безопасности не игнорируются, но заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по этому поводу противоречат соглашению по евроатлантической безопасности. Об этом заявил RT министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я бы не сказал, что наши инициативы игнорируются, вчера об этом говорил президент Путин... упомянул, что в ходе последнего разговора с президентом Байденом они обсуждали эту тему. Президент Байден выразил готовность посмотреть на те озабоченности, которые российская сторона затрагивает», — отметил министр.

Москва предложила два проекта возможных договоренностей по обеспечению гарантий безопасности — один относится к отношениям России с США, второй — с НАТО.

«Несмотря на то что господин Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления, ну он, правда, собирается уходить, у него кончается срок в конце года <...> В основе европейской, евроатлантической безопасности лежит целый ряд принципов, которые были согласованы и подписаны на высшем уровне в качестве политических обязательств», — сказал Лавров.

Министр напомнил о существующем документе по евроатлантической безопасности, в котором содержится принцип ее неделимости. По его словам, «громогласные» заявления генсека НАТО о том, что «никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора», согласно которому двери НАТО «открыты для любого потенциального» кандидата, противоречат этому принципу.

«И если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, ему действительно пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется», — подчеркнул Лавров.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Штаты готовы обсуждать предложения России в сфере безопасности, но некоторые из них считают неприемлемыми.

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