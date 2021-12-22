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Лавров назвал сроки начала переговоров России и США по безопасности

Лавров: переговоры России и США по безопасности начнутся в начале 2022 года

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Reuters

Первый раунд переговоров РФ и США по гарантиям безопасности запланирован на начало 2022 года. Об этом заявил министр иностранных России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками, их имена уже названы, они приемлемы для обеих сторон», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, также в январе планируется обсудить проект соглашения между Россией и странами НАТО.

На вопрос журналиста, игнорируют ли США инициативы России по гарантиям безопасности, Лавров ответил отрицательно. Он напомнил, что накануне об этом говорил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны.

»[Президент] упомянул, что в ходе последнего телефонного разговора, видео, даже конференции с президентом [США Джо] Байденом они обсуждали эту тему. Президент Байден выразил готовность посмотреть на те озабоченности, которые российская сторона затрагивает», — сказал Лавров.

Также он сообщил, что помощники президентов США и РФ в ходе телефонного разговора согласовали организационные модальности дальнейшей работы — подготовку к переговорам.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией по безопасности, скорее всего, начнутся в начале следующего года.

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Отношения России и США
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