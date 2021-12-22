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Госдума одобрила закон о премиях чиновникам за хорошую работу

Госдума приняла закон о премировании госслужащих за добросовестное исполнение обязанностей

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, корректирующий условия выплаты премий федеральным гражданским служащим, сообщает РИА «Новости».

«Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что кабмин будет определять правила начисления денежного содержания федеральных госслужащих и порядок формирования фонда оплаты труда «работников федеральных госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы».

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года для центральных аппаратов федеральных госорганов и государственных органов субъектов РФ и с 1 января 2023 года — для территориальных органов и представительств.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует создать для чиновников комплекс связи, в который войдет мессенджер, облачное хранилище, почта и другие инструменты, необходимые для работы госслужащих.

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