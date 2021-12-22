Белоруссия и Польша не допустили представителей ООН в приграничную зону

Белоруссия и Польша отказывают ООН в доступе в приграничный район для ознакомления с положением оказавшихся там мигрантов, заявила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Лиз Тросселл.

Она рассказала, что группа экспертов ООН смогла отправиться в Польшу, но ее сотрудникам отказали в доступе к беженцам в приграничной зоне. Белоруссия при этом вовсе отказалась пропустить их на свою территорию.

Лиз Тросселл настаивает, чтобы обе страны «срочно разрешили эту ужасающую ситуацию» согласно своим обязательствам по международному законодательству в области прав человека и беженцев.

Она заявила о «катастрофическом» положении беженцев по обе стороны границы. Такое утверждение Тросселл сделала, ссылаясь на беседы с несколькими десятками мигрантов, прибывших в приграничный регион с августа по ноябрь. По их рассказам, им не хватает еды, чистой воды, зачастую они лишены крыши над головой даже в условиях холодов.

Как утверждают мигранты, на белорусской территории они подвергались «избиениям и угрозам со стороны силовиков». Они также сообщили, что за еду и воду у них вымогали деньги.

Ранее сообщалось, что в Литве ожидают нового потока мигрантов из Белоруссии.