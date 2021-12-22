Посольство России попросило США «не сваливать с больной головы на здоровую»

Посольство России на фоне заявлений Соединенных Штатов о том, что вину за ситуацию вокруг Украины несет РФ, призвало «не сваливать с больной головы на здоровую». Об этом сообщается в Twitter-профиле ведомства.

В посольстве отреагировали на заявления официального представителя Госдепа Неда Прайса, утверждающего, что ответственность за эскалацию напряженности несет РФ, а не Украина или США.

«Призывам госдепартамент США не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны», — ответили в российском посольстве.

Как обратили внимание в посольстве, для снижения опасной напряженности в Европе надо исключить дальнейшее расширение НАТО на Восток.

Ранее Государственный департамент призвал Россию прекратить «провокационную риторику» на фоне заявлений главы Минобороны РФ Сергея Шойгу по Украине.

21 декабря Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.