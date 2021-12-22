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На Украине рассказали о карт-бланше властей на грабеж страны

Экс-нардеп Украины Мосийчук: власти грабят народ и уезжают в другие страны

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Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что нынешние украинские власти исполняют роль колониальной администрации, получившей карт-бланш на разграбление собственной страны. Об этом он заявил телеканалу «Наш».

Бывший парламентарий считает, что сначала украинские чиновники достаточно наворовывают, а затем спокойно уезжают жить в другие государства. По данным Мосийчука подобные чиновники сейчас проживают в Москве и Лондоне. Он также добавил, что для рядовых украинцев от смены чиновников ничего особенно не меняется.

«Просто их грабят уже другие люди», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил заем в размере €300 млн на реформы и восстановление экономики Украины после коронавируса. В банке уточнили, что эти средства должны пойти на «поддержку критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19». Также в организации выразили надежду, что выделенные деньги «предоставят необходимую поддержку тем реформам, которые направлены на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению».

До этого украинский президент Владимир Зеленский обнародовал «план трансформации Украины». Содержащиеся в нем более 80 проектов в разнообразных отраслях требуют $277 млрд для реализации. Они касаются развития человеческого капитала, «озеленения» экономики Украины и защиты энергобезопасности государства.

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