Госдеп прокомментировал заявление Шойгу о готовящихся провокациях США в Донбассе

США на фоне заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу по ситуации на Украине призвали Россию прекратить использовать «ложную и провокационную риторику». Соответствующее заявление в своем микроблоге в Twitter сделал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, провокационную риторику и предпринять действенные меры с целью деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий», — написал он.

Прайс добавил, что, вопреки заявлениям министерства обороны РФ, именно Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности.

Во вторник, 21 декабря, Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области. Министр уточнил, что неустановленные химкомпоненты были доставлены для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман. По информации военного ведомства, в Донецкой области расположены около 120 сотрудников американских компаний, готовящих украинский спецназ.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал это заявление «несоответствующим действительности».