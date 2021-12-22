Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пенсионерка утопила младенца ради исцеления супруга 05:04
В России предложили увеличить минимальную цену шампанского на 18% 04:56
Тутберидзе о Загитовой: она пришла слабенькой девочкой 04:53
Каспарайтис об Овечкине: Олимпиаду можно выиграть и в 40 лет 04:46
В Челябинской области взорвался газопровод 04:43
Разработчик ЗРК «Абакан» раскрыл его особенности 04:42
Левандовски назвал ключевое отличие между Месси и Роналду 04:41
В России предложили ввести смертную казнь для педофилов 04:37
Житель Челябинска умер во время мастурбации в маске 04:31
СМИ узнали о готовящемся подорожании полиса ОСАГО 04:16

Госдеп прокомментировал заявление Шойгу о готовящихся провокациях США в Донбассе

Госдеп призвал Россию прекратить «провокационную риторику» на фоне заявлений Шойгу по Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

США на фоне заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу по ситуации на Украине призвали Россию прекратить использовать «ложную и провокационную риторику». Соответствующее заявление в своем микроблоге в Twitter сделал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, провокационную риторику и предпринять действенные меры с целью деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий», — написал он.

Прайс добавил, что, вопреки заявлениям министерства обороны РФ, именно Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности.

Во вторник, 21 декабря, Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области. Министр уточнил, что неустановленные химкомпоненты были доставлены для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман. По информации военного ведомства, в Донецкой области расположены около 120 сотрудников американских компаний, готовящих украинский спецназ.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал это заявление «несоответствующим действительности».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть