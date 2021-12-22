Оппозиция раскрыла детали переговоров с президентом Абхазии

Один из лидеров оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба, принявший участие в переговорах с президентом Асланом Бжанией, сообщил о деталях прошедшей встречи, передает ТАСС.

Ардзинба поблагодарил участников митинга за терпение. Он также выразил признательность за то, что «никто не перешел грань, хотя были определенные столкновения».

Ардзинба раскрыл детали переговоров. Он заявил, что лично высказал Бжании недовольство работой правительства. Он указал и на то, что, по его мнению, генеральный прокурор в последнее время стал выполнять политические заказы.

Оппозиционер добавил, что Бжания не сказал ни по одному вопросу «нет». Президент также прокомментировал перенос выборов депутатов парламента на год, чтобы за это время можно было внести в выборное законодательство изменения и проводить выборы по смешанной системе. Бжания предложил обсудить уже «конкретные предложения».

Также президент пообещал подвести итоги работы премьер-министра и кабинета министров в целом. По результатам анализа их работы будут произведены изменения.

Сообщалось, что оппозиция требовала: инициировать законную процедуру отстранения действующего президента Аслана Бжания и заморозить все инициативы главы государства на период процедуры отречения от власти, упразднить должность премьер-министра, перейти к смешанной системе выборов в парламент и продлить полномочия действующего созыва парламента на один год.