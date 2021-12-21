Россия не планирует подключать Украину к переговорам о гарантиях безопасности

Заместитель руководителя МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва не видит необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам с США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока наши проекты договоров были переданы лишь двум субъектам - США и Североатлантическому альянсу. Украине мы ничего не передавали, но, естественно, Украина в курсе, как и все остальные. На данном этапе мы не видим необходимости в их участии», — рассказал Руденко.

Ранее государства НАТО не смогли прийти к консенсусу по переговорам с Россией по вопросу гарантий безопасности. Союзники по НАТО уже «смирились с необходимостью» провести переговоры с Россией. Так, военные стран Запада желают «избежать прямого отказа» от предложения Москвы и поэтому пытаются найти «области взаимного согласия и успокоить ситуацию».

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.