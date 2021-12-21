Раскрыты подробности эвакуации литовских дипломатов из Китая

Дипломаты из стран-членов ЕС и других стран помогли литовским коллегам эвакуировать дипломатическую миссию и покинуть Китай, сообщает агентство Bloomberg.

Литва вывезла оставшихся четырех дипломатов и одного сотрудника технической службы 15 декабря — на следующий день после истечения крайнего срока, установленного министерством иностранных дел КНР, которое раннее потребовало вернуть дипломатические удостоверения сотрудников посольства.

Неделей ранее Китай захотел переименовать представительство балтийской республики в Пекине в офис временного поверенного, что фактически снижает дипломатический статус литовской миссии. В связи с эти Литва решила вывести весь свой персонал из Китая и перевести работу ведомства на удаленный формат.

Ранее стало известно, что Китай готовит санкции против Литвы за открытие представительства Тайваня. Санкции станут ответными мерами на нарушение Литвой принципа «Единого Китая». В ноябре Пекин приостановил выдачу въездных виз для граждан Литвы.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс ждет от Евросоюза поддержки после блокировки литовских грузов властями КНР. По его словам, Литва не может ввести ответные санкции из-за таможенного контроля Еврокомиссии, поэтому Брюссель должен вмешаться и защитить литовские интересы. Пекин ранее возмутился открытием в Вильнюсе представительства Тайваня, который КНР считает своей провинцией.