Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МИД России объяснили, чем грозит отправка военных США на Украину 13:47
Элайджа Вуд ответил на вопрос об ассоциациях с Фродо из «Властелина... 13:46
В клубе РПЛ подтвердили интерес к Кокорину и Жиркову 13:45
Следствие по MH17 заявило, что не нашло следов другого оружия, кроме... 13:45
В Белоруссии блогера отправили на три года в колонию за оскорбление... 13:40
В горящем гипермаркете «Лента» в Томске частично обрушилась крыша 13:39
Газзаев назвал имя игрока ЦСКА, которым активно интересовался «Реал» 13:31
Порошенко предложил проверить Зеленского на предмет госизмены 13:31
В Литве ожидают нового потока мигрантов из Белоруссии 13:30
В Свердловской области смягчили меры по коронавирусу на Новый год 13:28

Раскрыты подробности эвакуации литовских дипломатов из Китая

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Дипломаты из стран-членов ЕС и других стран помогли литовским коллегам эвакуировать дипломатическую миссию и покинуть Китай, сообщает агентство Bloomberg.

Литва вывезла оставшихся четырех дипломатов и одного сотрудника технической службы 15 декабря — на следующий день после истечения крайнего срока, установленного министерством иностранных дел КНР, которое раннее потребовало вернуть дипломатические удостоверения сотрудников посольства.

Неделей ранее Китай захотел переименовать представительство балтийской республики в Пекине в офис временного поверенного, что фактически снижает дипломатический статус литовской миссии. В связи с эти Литва решила вывести весь свой персонал из Китая и перевести работу ведомства на удаленный формат.

Ранее стало известно, что Китай готовит санкции против Литвы за открытие представительства Тайваня. Санкции станут ответными мерами на нарушение Литвой принципа «Единого Китая». В ноябре Пекин приостановил выдачу въездных виз для граждан Литвы.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс ждет от Евросоюза поддержки после блокировки литовских грузов властями КНР. По его словам, Литва не может ввести ответные санкции из-за таможенного контроля Еврокомиссии, поэтому Брюссель должен вмешаться и защитить литовские интересы. Пекин ранее возмутился открытием в Вильнюсе представительства Тайваня, который КНР считает своей провинцией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть