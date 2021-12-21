Пашинян допустил возобновление автомобильного сообщения с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности восстановления автомобильного сообщения с Азербайджаном. Политик озвучил эту мысль во время заседания армяно-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Тбилиси. Его слова приводит Sputnik.

«Хочу сообщить, что по итогам встреч 26 ноября в Сочи при посредничестве президента РФ Владимира Путина и 14 декабря в Брюсселе при посредничестве главы Совета ЕС Шарля Мишеля появилась возможность достижения договоренности с Азербайджаном относительно восстановления автосообщения», — отметил Пашинян.

В середине декабря армянский премьер заявил, что на трехсторонней встрече в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была подтверждена договоренность о перезапуске железной дороги между двумя странами.

Государственная комиссия по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана ранее сообщила о передаче Армении 10 военнослужащих при посредничестве ЕС.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджана.