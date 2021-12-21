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Футбольные фанаты спели оскорбительную кричалку Борису Джонсону

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Фанаты британского клуба «Лидс Юнайтед» попали на видео во время исполнения оскорбительной кричалки, адресованной британскому премьеру Борису Джонсону в прошлую субботу.

На кадрах слышно, как группа фанатов поет «Boris Johnson is a c***».

Пользователи Twitter отметили, что у кричалки есть потенциал стать рождественским хитом номер один, тогда как другие поинтересовались возможностью установить чант в качестве рингтона.

Тем же вечером «Лидс» проиграл лондонскому «Арсеналу» со счетом 1:4.

Ранее Консервативная партия, которую возглавляет Джонсон, впервые за 200 лет проиграла дополнительные выборы в Палату общин по округу Северный Шропшир. Это произошло на фоне скандала, связанного с сообщениями в СМИ о вечеринке сотрудников правительства с вином и пиццей, которую посетил и Джонсон, несмотря на ковидные ограничения.

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