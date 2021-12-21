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Белый дом разъяснил рекомендацию Госдепа не посещать Украину

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Jonathan Ernst/Reuters

Представитель Белого дома Дженнифер Псаки в ходе регулярного брифинга разъяснила рекомендацию Госдепартамента гражданам США воздержаться от поездок на Украину. По ее словам, документ существовал и раньше, но туда был добавлен новый тезис. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

«Из-за COVID–19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остается, госдепартамент обновил ее с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной лишь с тем чтобы дать дополнительную информацию», — сказала Псаки в разговоре с журналистами.

Представители СМИ также спросили ее, означает ли заявление Госдепа наличие у Соединенных Штатов новых данных или свидетельств эскалации. Представитель Белого дома в ответ заявила, что обновленная рекомендация — свидетельство «прозрачности» и «попытка дать эту информацию напрямую».

Ранее Госдеп рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за коронавируса, а также пересмотреть поездки в эту страну «в связи с возросшими угрозами со стороны России».

7 декабря президент США Джо Байден во время переговоров с главой РФ Владимиром Путиным выразил обеспокоенность из-за «наращивания» военных сил России на границе с Украиной.

До этого телеканал CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить РФ от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данные сообщения продолжением информационной истерики.

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