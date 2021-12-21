В США считают, что переговоры с Россией по безопасности начнутся в начале 2022 года

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией по безопасности, скорее всего, начнутся в начале следующего года. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперед путем дипломатии по вызывающим разногласия вопросам», — сказал он.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Штаты готовы обсуждать предложения России в сфере безопасности, но некоторые из них считают неприемлемыми. По ее словам, Штаты не настроены на публичный характер обсуждения ни с Россией, ни с партнерами в Европе.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что несмотря на принципиальные разногласия, Россия готова к конструктивной работе с Западом.

Она также отметила, что эти предложения станут началом важного диалога между странами. Представитель МИДа подчеркнула, что Россия готова к предметной работе по ключевым вопросам, волнующим как народы России и США, так и весь мир.