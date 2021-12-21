Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Возбуждено дело в отношении избивших фигуриста Соловьева в центре Москвы 00:35
Польские шахтеры начали забастовку 00:30
Мишин о рсставании с Софьей Великой: звездная болезнь никого не щадит 00:29
В Москве и области резко вырос спрос на снегоходы 00:29
На «Госуслугах» в 2022 году появится принудительная двухфакторная... 00:27
Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса 00:23
В отношении молодых людей, избивших олимпийского чемпиона Соловьева, возбудили... 00:13
Оппозиция Абхазии потребовала отставки президента и упразднения должности премьера 00:07
В Госдепе рассказали, при каком условии мир погрузится в хаос 00:06
Захарова прокомментировала покупку Польшей американских подержанных БТР 21.12.2021, 23:57

В США считают, что переговоры с Россией по безопасности начнутся в начале 2022 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией по безопасности, скорее всего, начнутся в начале следующего года. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперед путем дипломатии по вызывающим разногласия вопросам», — сказал он.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Штаты готовы обсуждать предложения России в сфере безопасности, но некоторые из них считают неприемлемыми. По ее словам, Штаты не настроены на публичный характер обсуждения ни с Россией, ни с партнерами в Европе.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что несмотря на принципиальные разногласия, Россия готова к конструктивной работе с Западом.

Она также отметила, что эти предложения станут началом важного диалога между странами. Представитель МИДа подчеркнула, что Россия готова к предметной работе по ключевым вопросам, волнующим как народы России и США, так и весь мир.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть