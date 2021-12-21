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Псаки рассказала о самочувствии Байдена

Представитель Белого дома Псаки заявила, что Байден чувствует себя великолепно

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Tasos Katopodis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не чувствует недомогания, несмотря на контакт с заразившимся коронавирусом сотрудником Белого дома. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

«Я провела с ним несколько часов этим утром, он чувствует себя великолепно», — сказала она.

Ранее сообщалось, что вариант коронавируса «омикрон» стал преобладающим в США, зараженных нашли даже в Белом доме, заявил президент Джо Байден во время обращения к нации.

По словам Байдена, США готовы к новому всплеску заболеваемости коронавирусом. Президент также напомнил, что вакцинация и ревакцинация по-прежнему обеспечивают высокую защищенность от тяжелого течения болезни и возможной смерти.

Неделей ранее в США «омикрон» был выявлен только в 12,6% случаев, а за прошедшую неделю этот показатель увеличился в шесть раз — до 73%. Накануне первая смерть от «омикрона» была зафиксирована в США.

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