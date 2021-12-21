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Киев предложил 10 шагов по урегулированию ситуации в Донбассе

Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о передаче партнерам предложений по Донбассу

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РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Киев передал партнерам комплексные инициативы по Донбассу, сообщает РИА «Новости».

Глава офиса президента проинформировал украинских послов о ходе переговоров в рамках Минского процесса и в «нормандском формате» об урегулировании ситуации в Донбассе. По его словам, речь идет о «10 шагах, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе».

Ермак отметил, что в последнее время переговоры продвигаются сложно, но «Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс». В частности, украинская сторона инициировала в рамках трехсторонней контактной группы возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска.

18 декабря Ермак обсудил по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном тему Донбасса и шаги по «деэскалации ситуации вокруг Украины». Ермак подчеркнул, что ценит «постоянное и эффективное взаимодействие» Украины и США.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил.

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