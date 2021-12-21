Захарова иронично ответила Зеленскому на слова о вступлении Украины в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявившему, что для вступления Киева в НАТО нужно избавиться от нескольких выражений, предложила ему раскрыть «главную тайну».

«И это он еще не открыл своим гражданам главную тайну: если колеса выкрасить в красный цвет, машина едет быстрее», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил ранее, что для вступления Украины в Евросоюз и НАТО стране «надо избавиться от таких выражений, как «не дай Бог», «это не для нас», «это невозможно», напомнила Захарова.

Ранее Зеленский потребовал от НАТО конкретно ответить на вопрос, когда его страна станет частью альянса.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.