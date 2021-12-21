Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россиянин намерен отсудить у Деда Мороза 10 млн за неисполненные желания 19:58
Жительница Екатеринбурга подожгла спящего мужчину 19:56
Врач рассказал, как отличить «омикрон» от простуды 19:40
Бывший муж чемпионки ОИ Софьи Великой заявил, что она мешает ему видеться с детьми 19:40
Российские военнослужащие пострадали при сходе лавины в Южной Осетии 19:37
Cын Цоя выиграл суд с Роспатентом из-за бренда «Кино» 19:32
Путин провел первые переговоры с новым канцлером ФРГ 19:29
В Екатеринбурге оштрафовали детсад, где ребенок чуть не задушил сверстника 19:26
Врач рассказала об опасности диет зимой 19:23
Зеленский заявил, что готов позвонить Путину для согласования встречи 19:23

Захарова иронично ответила Зеленскому на слова о вступлении Украины в НАТО

Захарова предложила Зеленскому открыть «главную тайну» о вступлении Украины в НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявившему, что для вступления Киева в НАТО нужно избавиться от нескольких выражений, предложила ему раскрыть «главную тайну».

«И это он еще не открыл своим гражданам главную тайну: если колеса выкрасить в красный цвет, машина едет быстрее», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил ранее, что для вступления Украины в Евросоюз и НАТО стране «надо избавиться от таких выражений, как «не дай Бог», «это не для нас», «это невозможно», напомнила Захарова.

Ранее Зеленский потребовал от НАТО конкретно ответить на вопрос, когда его страна станет частью альянса.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть