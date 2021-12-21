Медведев рассказал о недоработанном миграционном законодательстве в России

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что миграционное законодательство в России требует переработки, по этому вопросу планируется серия совещаний, передает РИА «Новости».

Он отметил, что законодательство является ключевым вопросом при осуществлении государственной миграционной политики. Эксперты считают, что миграционное законодательство нужно перерабатывать на основе новых подходов к его юридическому и техническому оформлению, при этом позиции ведомств по этому вопросу существенно расходятся, есть целый ряд идей, которые нужно осветить с учетом поручений президента России Владимира Путина.

«Эта задача сложная, весьма разнообразный массив нормативных актов», — сказал Медведев. По его словам, он получил различные отклики на высказанные предложения.

Медведев заявил, что серьезно озабочен ростом правонарушений среди мигрантов в России. Он считает, что потребуются дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в России, при этом нельзя допускать их изоляции и маргинализации, а также возникновения этнических анклавов.

Ранее в ходе встречи глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что мигранты, которые нарушают российское законодательство, в том числе участвуют в драках, должны высылаться. Он пояснял, что СПЧ выступает за миграционную политику в интересах как российских граждан, так и самих трудовых мигрантов.