В ДНР заявили, что Украина может отравить питьевую воду

Украина может отравить питьевую воду, которая поступает в республики Донбасса с подконтрольных Киеву территорий. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

По его словам, в ДНР знают о том, какие химические вещества сбрасываются в реку Северский Донец, которая является единственным источником воды в республике.

«Потом это все идет на нашу территорию в качестве воды, которая идет с Украины. У нас другого источника воды нет. И у нас несколько недель была непонятная ситуация с водой, с запахом химических веществ, были примеси аммония и еще каких-то веществ. Я не исключаю, что Украина попытается отравить воду. От этой террористической организации можно ожидать все что угодно», — сказал Бердичевский.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства с участием президента России Владимира Путина заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области. По его словам, неустановленные химкомпоненты были доставлены для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман. По информации Минобороны, в Донецкой области расположены около 120 сотрудников американских компаний, готовящих украинский спецназ.