Адвокат Новиков: Порошенко не явится на допрос 23 декабря по делу о госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос 23 декабря по делу о государственной измене. Об этом в эфире телеканала «UA:Первый» заявил его адвокат Илья Новиков.

«Почему он должен был бы на него пойти? Обе повестки, и та, которую пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, они выписаны неправильным способом», — сказал он.

Расследование в отношении Порошенко проводится по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Госизмена», а также «Создание террористической организации».

На прошлой неделе Порошенко покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку в суд. «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Вскоре стало известно, что Порошенко прибыл в Стамбул, где встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем. По словам главы избирательного штаба партии «Европейская солидарность» Александра Турчинова, Порошенко вернется в страну после того, как завершит международные встречи и короткий отпуск.