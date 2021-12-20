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Госдеп составил «перечень озабоченностей» по поводу России

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США представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Его цитирует ТАСС.

Прайс таким образом прокомментировал недавние предложения РФ по гарантиям безопасности. По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США».

«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенности действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», — сказал он.

При этом Прайс не уточнил, когда и в какой форме будет обнародован этот перечень.

В Госдепе добавили, что Вашингтон не будет вести «никаких переговоров» по европейской безопасности без европейских союзников и партнеров.

На прошлой неделе МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО.

В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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