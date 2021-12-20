Госдеп составил «перечень озабоченностей» по поводу России

США представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Его цитирует ТАСС.

Прайс таким образом прокомментировал недавние предложения РФ по гарантиям безопасности. По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США».

«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенности действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», — сказал он.

При этом Прайс не уточнил, когда и в какой форме будет обнародован этот перечень.

В Госдепе добавили, что Вашингтон не будет вести «никаких переговоров» по европейской безопасности без европейских союзников и партнеров.

На прошлой неделе МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО.

В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.