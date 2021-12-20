Китай готовит санкции против Литвы за открытие представительства Тайваня. Санкции станут ответными мерами на нарушение Литвой принципа «Единого Китая», пишет издание Сhinaobservers.

По данным издания, литовские компании, поставляющие товары в Китай, уже не могут их растаможить, поскольку Литва была на несколько дней удалена из таможенного реестра Китая. Сейчас поставка грузов из Литвы в Китай приостановлена.

В ноябре Китай приостановил выдачу въездных виз для граждан Литвы. Кроме того, дипломатические отношения были понижены до уровня поверенного в делах (предполагает полную приостановку работы посольства).

«Тем не менее, у Китая были проблемы с прямым наказанием Литвы. Пекин, похоже, рассматривает некоторые «новаторские» способы реагирования», — отмечает издание.

По его данным, Китай приказал в начале декабря транснациональным корпорациям разорвать отношения с Литвой под угрозой закрытия китайского рынка.

Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс ждет от Евросоюза поддержки после блокировки литовских грузов властями КНР. По его словам, Литва не может ввести ответные санкции из-за таможенного контроля Еврокомиссии, поэтому Брюссель должен вмешаться и защитить литовские интересы. Пекин ранее возмутился открытием в Вильнюсе представительства Тайваня, который КНР считает своей провинцией.