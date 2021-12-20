В МИД Белоруссии рассказали о нападении на дипломатов при посольстве в Лондоне

В пресс-службе белорусского МИД заявили, что накануне вечером, 19 декабря, было совершено нападение на посольство Белоруссии в Лондоне.

В ведомстве рассказали, что нападавшие испортили фасад здания, а затем атаковали белорусских дипломатов, которые прибыли на место. Одному из сотрудников дипмиссии нанесли серьезные повреждения, ему потребовалась помощь врачей — у дипломата перелом носа, сотрясение мозга и травматический перелом зуба.

«После прибытия правоохранительных органов радикалами была предпринята попытка скрыться с места происшествия. Тем не менее, часть нападавших была задержана дипломатической полицией Лондона», — уточнили в пресс-службе МИД.

В связи с инцидентом в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Британии — ему был заявлен протест с требованием о проведении расследования и отчете по его результатам.

Ранее в Белоруссии рассказали об ответе на западные санкции.