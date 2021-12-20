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В МИДе заявили, что соседи России довели ситуацию до кипения

Замминистра Руденко: реакция России очевидна из-за расшатывания ситуации ее соседями

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что предложения России по гарантиям госбезопасности вызваны тем, что некоторые ее соседи, в том числе Украина, довели ситуацию до точки кипения, передает РИА «Новости».

«Здесь вопрос абсолютно не в страхах. Вопрос о достижении нашими соседями — не только Украины, а в принципе соседями — определенной точки кипения, которая действительно вынуждает нас на принятие определенных радикальных шагов», — заявил Руденко.

Он подчеркнул, что не стал бы выделять особенно Украину, «поскольку Украина – это следующий кандидат на появление таких угроз для РФ», но уточнил, что «есть и другие страны, граничащие с РФ, где подлетное время для ударных систем составляет 4-5 минут», а на Украине таких расстояний пока нет.

По словам замминистра, реакцию России следует рассматривать как превентивную меру, которая предупреждает о том, что в случае определенного сценария с российской стороны будут предприняты «определенные шаги».

Ранее МИД опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

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