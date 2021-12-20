В Кремле заявили, что рано оценивать реакцию Запада на предложения России по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока «рано давать оценку» реакции Запада на предложения Москвы по гарантиям госбезопасности.

«Мы, безусловно, слышали слова, но больше всего со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение. Это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока еще нет», — отметил представитель Кремля.

Ранее российский МИД опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Также договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Между тем генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит свое «расширение», несмотря на позицию Москвы.