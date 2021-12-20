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Актриса Титаренко заявила, что Путин считает украинцев братским народом

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Актриса, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко уверена, что президент РФ Владимир Путин считает украинцев братским народом. Об этом сообщает в интервью для YouTube-канала политолога Александра Семченко.

По мнению артистки, на фоне такого отношения к Киеву, Москва не нападет.

«Путин не нападет, Украина, не переживайте. Он не враг. И Россия любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Белоруссии», — подчеркнула Титаренко.

Она обратила внимание, что Путин поднял авторитет России на мировой арене. При этом Титаренко убеждена, что без участия президента России сейчас не решается ни одной глобальной проблемы.

»Байден любой вопрос решает по звонку или при встрече, в первую очередь не с Макроном или Шольцем, а именно с Путиным», — сказала украинская актриса.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможной дате переговоров Путина с американским президентом Джо Байденом.

В западных СМИ начали чаще появляться сведения о потенциальной угрозе вторжения РФ на территорию Украины, то же говорят и украинские власти. В России подобные заявления отрицают и объясняют желанием так получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.

Кому выгодно нагнетание ситуации вокруг Донбасса читайте в материале «Газеты.Ru».

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