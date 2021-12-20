Путин призвал не допустить вовлечения молодежи в антигосударственную деятельность

Президент России Владимир Путин заявил, что экстремизм является прямой угрозой для единства РФ. Об этом президент рассказал в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности, которое доступно на сайте телеканала «Звезда».

«Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России», — сказал Путин.

По словам президента, в России необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды. Он призвал не допустить вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность.

Ранее Путин потребовал вести борьбу с террором жестко и бескомпромиссно.

Он подчеркнул, что за 11 прошедших лет было предотвращено более 200 терактов, а количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно. За 11 месяцев 2021 года благодаря сотрудникам органов безопасности России было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта. Путин отметил, что это «хороший результат, но проблем остается еще много».