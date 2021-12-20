Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россиянам рассказали об осложнениях у беременных при COVID-19 02:31
Фуркад рассказал, кто из российских биатлонистов его впечатляет больше всего 02:22
Российская тройка «Сент-Луиса» набрала пять очков в матче с «Виннипегом» 02:10
Поклонник Пиночета признал поражение на выборах в Чили 02:10
Боррель опасается, что Россия будет использовать «Северный поток-2»... 02:08
Ученые выяснили промежуточного носителя «омикрона» 02:04
Чижов: реакция Европы на инициативу РФ по гарантиям безопасности будет... 01:53
Россия ограничила импорт фруктов и овощей из Турции 01:45
Резцова дала совет российским биатлонистам 01:44
В Москве продлили сертификаты переболевших COVID-19 01:37

В Швейцарии рассказали, почему депортировали россиянина Клюшина в США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Официальный представитель швейцарского Федерального управления юстиции Ингрид Райзер рассказала, почему жалоба адвокатов россиянина Владислава Клюшина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не могла предотвратить его экстрадицию. Слова Райзер приводит РИА «Новости».

По ее словам, после постановления Федерального суда решение Федерального управления юстиции стало окончательным. В связи с этим экстрадиция Клюшина должна быть произведена немедленно, а возможная жалоба в ЕСПЧ ничего не меняет, объяснила Райзер.

Ранее российский бизнесмен Владислав Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в Соединенные Штаты Америки.

Швейцарский суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США. В пресс-службе суда отметили, что эти решения не могут быть обжалованы.

До этого Клюшина арестовали по запросу США. Предприниматель был задержан в кантоне Вале 21 марта 2021 года и помещен под экстрадиционный арест. Во время допроса россиянин заявил, что он против экстрадиции в Соединенные Штаты.

19 апреля 2021 года американское посольство в Берне официально запросило экстрадицию Клюшина на основании двустороннего договора об экстрадиции между Швейцарией и США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть