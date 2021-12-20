В Швейцарии рассказали, почему депортировали россиянина Клюшина в США

Официальный представитель швейцарского Федерального управления юстиции Ингрид Райзер рассказала, почему жалоба адвокатов россиянина Владислава Клюшина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не могла предотвратить его экстрадицию. Слова Райзер приводит РИА «Новости».

По ее словам, после постановления Федерального суда решение Федерального управления юстиции стало окончательным. В связи с этим экстрадиция Клюшина должна быть произведена немедленно, а возможная жалоба в ЕСПЧ ничего не меняет, объяснила Райзер.

Ранее российский бизнесмен Владислав Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в Соединенные Штаты Америки.

Швейцарский суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США. В пресс-службе суда отметили, что эти решения не могут быть обжалованы.

До этого Клюшина арестовали по запросу США. Предприниматель был задержан в кантоне Вале 21 марта 2021 года и помещен под экстрадиционный арест. Во время допроса россиянин заявил, что он против экстрадиции в Соединенные Штаты.

19 апреля 2021 года американское посольство в Берне официально запросило экстрадицию Клюшина на основании двустороннего договора об экстрадиции между Швейцарией и США.