Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины заявил, что у него нет гражданства РФ

Бывший заместитель министра внутренних дел Украины в беседе с изданием «Бабель» высказался о скандале с правоохранителями, участником которого он стал, а также рассказал о своем российском гражданстве.

На прошлой неделе Гогилашвили оказался замешанным в инциденте, который попал на камеру. Он устроил скандал при въезде в Донецкую область, когда от него потребовали предъявить документы. Гогилашвили заявлял, что сотрудник полиции не узнал его, хотя политик находился в должности три года. «Грустно, что ты не знаешь. Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, друг, и тебе это приятно не будет», — пригрозил Гогилашвили.

Свое хамство в отношении полицейских экс-замминистра объяснил своим сложным «эмоциональным состоянием».

«Чтоб вы просто понимали мое эмоциональное состояние 24 на 7. Была попытка покушения на меня — расстреляли машину в 2019 году. После назначения — месяца через три, есть уголовное производство, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии», — сказал Гогилашвили.

Он признался, что уже было много случаев, когда он хамил стражам порядка. Политик объяснил их наличие тем, что у него «такой характер».

Бывший заместитель главы МВД также заявил, что он не является гражданином РФ.

«Я не гражданин России, я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а российского у меня нет. Это мой выбор. Моя гражданская позиция», — сказал он.

Кроме того, экс-чиновник заявил, что в РФ в отношении него завели уголовное дело из-за «экстремизма и гражданской позиции в 2015 году». При этом он указал, что в 2016 году его родителей якобы вызывали в ФСБ.

Также Гогилашвили рассказал, что посещал Майдан.

«Я был на Майдане, о чем никогда в жизни не кричал. Не вешал плакатов. Я в жизни не мог представить себе, что я — человек, который служил этой стране, — буду обвинен в том, что я пророссийской направленности. Я знаю на 100%, эта страна ― страна свободы, и единственный враг ― это Россия. Я не связываю себя с Россией. Я не гражданин России и не являюсь им — ни понятийно, ни фактически», — сказал политик.

По его утверждению, Майдан являлся «отправной точкой» в получении им гражданства Украины и переезда из России.

«Тогда я решил, что не хочу быть гражданином страны-агрессора. Сюда докладываем историю с Грузией в 2008 и 1989 годах. Потому что Россия сломала мою жизнь, жизнь моей семьи и продолжает делать это до сих пор», — заключил Гогилашвили.

Ранее стало известно, что Гогилашвили был уволен с занимаемой им должности.