В США решили вернуться к санкциям против «Северного потока – 2»

Сенаторы США в следующем месяце проведут голосование по вопросу санкций против «Северного потока — 2». Об этом сообщается на сайте газеты The Hill.

«Сенат в следующем месяце проголосует по проекту республиканца из Техаса Теда Круза о введении санкций против «Северного потока 2», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что голосование будет частью сделки по утверждению номинаций президента США Джо Байдена на посты в Госдепе. Так сенат должен одобрить каждую кандидатуру, первую оценку даст профильный комитет. Круз обещал тормозить утверждение номинантов, если не будут введены санкции против «Северного потока — 2».

Проектом сенатора из Техаса предлагается ввести санкции, связанные со строительством трубопровода. Голосование, по данным издания, должно состояться к 14 января. Чтобы документ прошел, нужна поддержка 60 сенаторов.

Ранее научный сотрудник Военного колледжа американских ВМС Эмили Холланд заявила, что санкции Запада против «Северного потока — 2» нанесут ущерб как России, так и Евросоюзу.

В декабре сообщалось о том, что ограничения против газопровода не вошли в согласованный конгрессом США проект оборонного бюджета на 2022 год. Кроме того, оттуда были исключены пункты о персональных санкциях против «окружения Путина» и санкциях в отношении суверенного долга РФ.