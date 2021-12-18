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Экс-президент Молдавии обвинил новые власти страны в кризисе

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Михай Карауш/РИА «Новости»

В сложившемся в Молдавии кризисе виноваты текущий президент страны Майя Санду, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) и поддерживающие ее западные страны. Такое мнение высказал бывший президент республики Игорь Додон, сообщает ТАСС.

«Им больше никто не мешает, им больше не на кого сваливать ответственность за свои провалы и некомпетентность. Граждане нашей страны увидели воочию, что такое новая власть - на их глазах в течение последнего года она разрушает все, что мы создали в 2019-2020 годах», — заявил Додон на внеочередном съезде оппозиционной Партии социалистов.

По его словам, о резком росте цен и других кризисных явлениях социалисты предупреждали в ходе двух избирательных кампаний.

«Если бы мы ошиблись в своих предостережениях, мы бы честно положили руку на сердце и признали свою неправоту. Но, к сожалению и для нас, и для всей страны, мы не ошиблись», — подчеркнул бывший президент Молдавии.

Политик считает, что в стране назрела «необходимость в создании массового общенационального протестного движения», которые объединит всех несогласных с политикой нынешних властей.

В октябре Кишинев и Международный валютный фонд предварительно согласовали новую программу экономических реформ продолжительностью в 40 месяцев в объеме около $564 млн.

Ранее депутат Рады Юлия Тимошенко заявила, что Украина впервые за 30 лет независимости заняла последнее в Европе место по ВВП на душу населения, обогнав Молдавию.

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