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МИД прокомментировал выход России и США из Договора по открытому небу

МИД РФ: без участия США и России эффективность ДОН резко снизится

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Reuters

После выхода США и России из Договора по открытому небу его эффективность будет не столь высока, как прежде. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел России.

Россия 18 декабря официально прекратила участие в Договоре по открытому небу (ДОН), приостановив выполнение своих обязательств по данному соглашению.

«Без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80 процентов, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за ухудшение договорного режима лежит на Соединенных Штатах. В заявлении сказано, что Россия участвовала в ДОН в интересах укрепления международной безопасности, и одним из весомых аргументов было участие в Договоре США. При этом в МИД напомнили, что американская сторона не особо хотела открывать свою территорию для применения мер доверия.

«Десятилетия плодотворного выполнения ДОН показали, что он неплохо послужил в качестве инструмента укрепления доверия и безопасности, создал дополнительные возможности для объективной и непредвзятой оценки военных потенциалов и военной деятельности государств-участников», — добавили в МИД РФ.

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