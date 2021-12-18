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В МИД России назвали тему для двусторонних переговоров с США

Рябков заявил, что РФ предлагает США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предлагает Вашингтону переговоры касательно гарантий безопасности только на двусторонней основе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рябкова, при включении других стран в обсуждение утратится смысл.

«Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США», — объяснил замглавы МИД РФ.

Как подчеркнул российский дипломат, если в обсуждение включать другие страны, кроме США, может быть много прений.

При этом Рябков обратил внимание, что Вашингтон по-прежнему не способен отрешиться от собственных шаблонов для нормализации ситуации в отношениях с Россией.

«Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось — и не в лучшую сторону», — сказал он.

Ранее Рябков не исключил, что Запад попытается спровоцировать Украину.

Кроме того, в МИД полагают, что отношения России и Соединенных Штатов подошли к «опасной черте».

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Отношения России и США
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