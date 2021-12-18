Американский эксперт Ломбардо заявил, что Россия стремится к миру в Европе

Предложенный Россией проект взаимных гарантий безопасности в Европе демонстрирует, кто на самом деле стремится к миру. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал координатор американской Объединенной национальной антивоенной коалиции» Джо Ломбардо.

«Я думаю, что это важно, что Россия выступила с таким предложением, однако я не думаю, что оно остановит США и НАТО в их агрессивных действиях в отношении России и других стран. Американский империализм имеет свою динамику и направлен против любой страны, где не доминируют США», — сказал он.

По его словам, российская инициатива вряд ли снизит напряженность в сложившейся ситуации, так как эту напряженность создали США. Вашингтон, по словам Ломбардо, извлекают из нее выгоду, подпитывая свой военно-промышленный комплекс.

Ранее эксперт в области безопасности Эндрю Мишта в своей статье для издания The Wall Street Journal выразил мнение, что в ближайшие пять лет может начаться мировая война.