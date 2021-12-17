В ЕС отреагировали на предложение РФ закрепить гарантии безопасности

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано в ответ на предложение России юридически закрепить двусторонние гарантии безопасности, призвал Москву к диалогу в существующих форматах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия — НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией», — сказал Стано.

Ранее российский МИД передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Согласно документам, стороны обязуются не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Стано подчеркнул, что ЕС признает за каждым суверенным государством право «свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы», и призвал Россию уважать эту позицию.

Ранее в Белом доме заявили, что не намерены публично обсуждать ход переговоров с Россией, касающихся ситуации вокруг Украины.