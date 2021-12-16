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Европарламент пригрозил России санкциями в своей резолюции по Украине

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AP

Европарламент принял резолюцию по украинской проблематике, призвав ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае возможного конфликта на границе Украины, такая информация следует из текста опубликованного документа.

В резолюции депутаты Европарламента подчеркнули, что они должны быть готовы к координации совместных шагов по этой ситуации, находясь во взаимодействии с США, НАТО и «другими партнерами». В частности, выделяется возможность введения «суровых экономических и финансовых санкций» в отношении Москвы. Они также призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепа Борреля информировать их о всех действиях России.

В числе возможных санкций перечислены: расширение списка физлиц с замороженными активами и запретами на поездки, «отключение» от платежной системы SWIFT и ограничения, затрагивающие «важные отрасли экономики России». Отдельно депутаты зафиксировали в резолюции в качестве первого шага отмену безвизового режима и поездок для обладателей дипломатических паспортов, не считая аккредитованных дипломатов.

Резолюцию поддержали 548 парламентариев, против были 69 человек, а воздержались 54 депутата.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз готов — в сотрудничестве с партнерами, включая США — к расширению санкций против России, если будет эскалация ситуации вокруг Украины.

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