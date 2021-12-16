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Зеленский спросил у Столтенберга, когда Украина станет членом НАТО

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president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский спрашивал у генерального секретаря НАТО Столтенберга, когда страна войдет в Североатлантический альянс. Об этом рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает РИА «Новости».

По его словам, генсек не назвал главе Украины конкретный год, когда государство станет членом объединения.

В четверг Столтенберг пообещал, что НАТО продолжит расширение, несмотря на протесты России.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не получила от США прямого ответа о членстве в НАТО.

При этом украинский лидер считает, что Киев может положиться на американских партнеров, поскольку текущие отношения двух государств находятся «на другом уровне».

До этого в Белом доме назвали условия, выполнение которых позволит Украине соответствовать стандартам альянса.

Киев давно предпринимает реформы для вступления в НАТО. В начале января 2021 года стало известно, что в украинской армии внедрят перечень кодов военных рангов НАТО, соответствующий приказ подписал тогдашний министр обороны страны Андрей Таран. Переход призван изменить систему управления воинской карьерой советского образца на современную.

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