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В Нидерландах депутат попал в скандал за сравнение вакцинации с холокостом

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Yves Herman/Reuters

Лидер правой партии «Форум за демократию» Тьерри Боде оказался в суде за посты в Twitter, связанные с кампанией Нидерландов по вакцинации населения от COVID-19, пишет «Би-би-си». По этой информации, депутат сравнил вакцинацию с холокостом, разместив фотографии из концентрационных лагерей нацистов, в которых уничтожали евреев.

По мнению Боде, история повторяется и невакцинированные теперь могут стать «новыми евреями», а «необразованные изгои — новыми нацистами». Так депутат отреагировал на введение в Нидерландах карантина для непривитых граждан, который предполагает запрет на посещение общественных мест.

Подобные сравнения со стороны Боде не оценили в еврейских организациях королевства, они же подали в суд на политика, обвинив его в умалении значения холокоста. Судебный орган Амстердама с этим согласился, признав наличие в постах политика «глупых оскорблений жертв холокоста».

В итоге по решению суда Боде обязали в течение 48 часов удалить подобные сообщения из социальной сети, иначе он должен будет выплачивать по €25 тыс. ежедневно, пока не ликвидирует соответствующие посты в своем микроблоге. Кроме того, политику запретили публиковать любые изображения, связанные с холокостом, в привязке к обсуждению карантинных мер.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах королевская семья угодила в скандал из-за дня рождения принцессы.

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