На Украине предупредили об угрозе третьей мировой войны

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина в интервью британскому телеканалу Sky News, предположила, что в случае нападения России начнется третья мировая война.

Отвечая на вопрос о мировом конфликте, спровоцированным гипотетическим нападением России на Украину, Лапутина назвала такой сценарий вероятным «с геополитической точки зрения».

«Поэтому для безопасности континента необходимо уделять внимание ситуации на Украине. В случае российского вторжения на Украину война распространится и захватит намного большую территорию, чем только территория Украины», — резюмировала министр.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США могут разместить дополнительные войска на восточном фланге НАТО в случае «вторжения» России на Украину, добавив, Вашингтон ведет диалог с Москвой и Киевом, направленный на урегулирование их разногласий дипломатическим путем.