Если Евросоюз хочет, чтобы Россия оставила его в покое, «надо оставить в покое ее», заявил на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге французский депутат Николя Бей, представляющий политическую группу «Идентичность и демократия». Его слова приводит РИА «Новости».

Он призвал ЕС прекратить негативную спираль и политику «новой холодной войны» в отношениях с Россией и вести с ней взаимовыгодный диалог, в том числе в энергетической сфере.

«Нам недостаточно производить электроэнергию по доступным ценам, нам также необходимы партнеры по обеспечению недорогим природным газом… И несмотря на то, что это многим не нравится, Россия — один из таких основных партнеров», — сказал евродепутат.

По его словам, ЕС необходимо выйти из негативной спирали санкций и эмбарго, которую ведет Брюссель.

Как отметил евродепутат, несмотря на различные нарушения, Евросоюз взаимодействует с Турцией, Китаем и США, но «по иррациональной причине» отказывается от сотрудничества с Россией.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал «остановить спираль эскалации» в отношениях с Россией.