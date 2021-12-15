Bloomberg назвал страны ЕС, противящиеся санкциям против России

Ряд крупных государств Европейского Союза выступают против планов о введении санкций в отношении России из-за сообщений о том, что Москва якобы планирует вторжение на территорию Украины. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Отмечается, что Франция и Германия отдают предпочтение переговорам с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что правительство Соединенных Штатов заинтересовано в партнерстве с ФРГ в вопросе экономических санкций по отношению к Москве в случае агрессивных действий России в отношении Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное введение США новых санкций против России будет иметь обратные последствия.

В начале декабря телеканал CNN сообщал, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить Россию от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» президента России Владимира Путина.