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Путин назвал образцом межгосударственного сотрудничества китайско-российские отношения

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал китайско-российские отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что рад возможности выйти на прямую видеосвязь с китайским коллегой.

«Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — сказал Путин.

Президент также отметил, что тесная координация Россией и Китаем своих действий на мировой арене, ответственный совместный подход к решению актуальных мировых проблем стали весомым фактором стабильности в международных отношениях. По его словам, ритмично работает разветвленный механизм диалога между правительствами и профильными ведомствами двух государств, укрепляется парламентское сотрудничество, постоянные контакты поддерживаются по линии внешнеполитических и оборонных ведомств.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что отношения между Китаем и Россией демонстрируют крепкую жизнеспособность, несмотря на то, что «мир вступил в период турбулентности». Он заявил, что ждет встречи с российским коллегой на церемонии открытия Олимпийских игр - 2022 в Пекине.

Ранее, в октябре, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин заявил, что Россия и Китай «дружат не против кого-то, а в интересах друг друга» и, в отличие от НАТО, не создают военного блока. Позднее он указал, что отношения России и Китая являются наилучшими в истории.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что власти КНР высоко оценили эти слова президента России.

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