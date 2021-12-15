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Помощник госсекретаря США Донфрид отказалась от комментариев после встречи с Рябковым

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Переговоры помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова завершились, сообщает ТАСС.

Встреча прошла в здании российского МИДа и продолжалась около 40 минут. Донфрид отказалась комментировать переговоры.

Ранее сообщалось, что помощник госсекретаря США прибыла в Москву для переговоров по ситуации на Украине. Перед началом переговоров Рябков выразил надежду на то, что Вашингтон проявит практический интерес к идее Москвы о гарантиях безопасности. По его словам, во время встреч с Донфрид российская сторона продемонстрирует ей логику и конкретику этой идеи.

В свою очередь источник в администрации президента России сообщил, что Донфрид 15 декабря также намерена встретиться с заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком. Одной из тем переговоров называлась Украина, в этой стране Донфрид побывала до визита в Москву.

Далее Донфрид направится в Брюссель, где 15–16 декабря пройдут переговоры с США по ЕС и НАТО для обсуждения дипломатического сотрудничества с Украиной.

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