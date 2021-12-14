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Лавров: США стремятся развивать диалог с Россией

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью египетскому телеканалу «ТеН ТВ», что Вашингтон стремится перевести противостояние с Москвой в диалог. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Необходимо состояние негативного конфронтационного противостояния перевести в диалог. И он у нас с американцами развивается. 7 декабря президент России Владимир Путин говорил с президентом США Джо Байденом более двух часов по видеосвязи», — сказал он

Дипломат подчеркнул, что несмотря на серьезные противоречия и различиях в подходах США демонстрируют желание развивать диалог с Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе не вызывает доверия. Он объяснил, что Москва не выполнила обязательства по аналогичному договору, подписанному в 1972 году, и перед тем, как предлагать альянсу новый мораторий, российские власти должны «в проверяемой форме» уничтожить ракеты, указанные в предыдущем.

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