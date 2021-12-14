Захарова: украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале украинский законопроект о двойном гражданстве, который запрещает гражданину Украины одновременно быть гражданином России.

«Трепетное отношение к гражданству, не правда ли? Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока?», — написала она.

По словам Захаровой, украинские дипломаты в посольстве в Ливане за €3 тыс. оформляют сирийцам, которые желают перебраться в Европу, туристическую визу и «помогают» пересечь сирийско-ливанскую границу.

«Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические $20 тыс. оформляют мигрантам гражданство «незалежной», на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС», — добавила дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в парламент законопроект, который предполагает, что власти страны будут лишать гражданства людей, имеющих российский паспорт или служивших в российской армии.