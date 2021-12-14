Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На компанию Шараповой подали в суд в США за дискриминацию инвалидов 20:53
В Европе впервые с октября цена газа превысила $1500 за тысячу кубов 20:52
Депутат Рады заявила о шансе Украины остановить «Северный поток —... 20:46
В Екатеринбурге со стрельбой ограбили банк на 10 млн рублей 20:31
Кафельников: пока у руля «Спартака» Федун и его «повариха», болельщиков ничего... 20:31
В Польше задумались о воссоздании Речи Посполитой на фоне противостояния РФ... 20:23
Стоимость разовой поездки на московском транспорте вырастет на 1 рубль 20:15
В ГД рекомендовали принять в первом чтении законопроект о QR-кодах... 20:12
Нурмагомедов рассказал о своем отношении к хейту в соцсетях 20:11
Замсекретаря Общественной палаты Галушка попал в реанимацию в Москве 19:59

Захарова: украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале украинский законопроект о двойном гражданстве, который запрещает гражданину Украины одновременно быть гражданином России.

«Трепетное отношение к гражданству, не правда ли? Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока?», — написала она.

По словам Захаровой, украинские дипломаты в посольстве в Ливане за €3 тыс. оформляют сирийцам, которые желают перебраться в Европу, туристическую визу и «помогают» пересечь сирийско-ливанскую границу.

«Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические $20 тыс. оформляют мигрантам гражданство «незалежной», на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС», — добавила дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в парламент законопроект, который предполагает, что власти страны будут лишать гражданства людей, имеющих российский паспорт или служивших в российской армии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть