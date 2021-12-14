Верховная рада проведет внеплановое заседание из-за протестов

Верховная рада соберется на внеочередное заседание после протеста самозанятых предпринимателей около здания парламента. В ходе заседания украинские депутаты рассмотрят законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для этой категории. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По словам нардепа Анны Скороход, которая собирала подписи за проведение внеочередной сессии Рады, она может пройти уже 16 декабря. Отмечается, что протестовавшие поблагодарили ее и вскоре прекратили блокировать уличные проходы.

Предполагается, что Рада может предоставить отсрочку физическим лицам-предпринимателям (ФОП) по кассовым аппаратам до 1 января 2023 года. Согласно действующему законодательству, электронные кассы у них должны появится уже с 1 января 2022 года. Против же этого с 2019 года выступает движение «SaveФОП».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что на западе Украины массово бастуют шахтеры из-за накопления задолженности по зарплате. Тогда часть шахтеров отправились на центральную площадь Червонограда для проведения митинга, а другая часть пикетировала здание «Львовугля».