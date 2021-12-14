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В МИД заявили, что ЧВК неподконтрольны российским властям

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции Евросоюза в отношении связанных с ЧВК «Вагнер» людей — нарушение норм международного права. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, государства имеют право на выбор услуг любых частных военных компаний, а это «ощутимо тяготит европейских партнеров».

«Отмечаем, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации. Независимые государства, самостоятельно оценивая собственные возможности в сфере безопасности, имеют все основания для налаживания взаимодействия с внешними партнерами по своему усмотрению», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что введенными ограничениями ЕС ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику.

Ранее Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и ряда россиян, которые так или иначе связаны с организацией, документ опубликован в «Официальном журнале Евросоюза».

В перечне зафиксированы четыре юридических и восемь физических лиц. Среди перечисленных граждан упомянуты Дмитрий Уткин (названный основателем организации), Станислав Дычко («наемник» ЧВК) и Валерий Захаров (ключевая фигура в «командной структуре» военной компании).

До этого главы внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС утвердили санкции в отношении частной военной компании «Вагнер» и против Мали из-за подрыва процесса демократической передачи власти в данной стране.

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