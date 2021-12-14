Новое правительство Германии решило сохранить ядерное оружие на своей территории

Германия при новом правительстве не планирует входить в число ядерных держав, но при этом сохранит участие в обеспечении «ядерного зонтика» НАТО. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает ТАСС.

«Цель для нас всех — мир без атомного оружия», — сказала Бербок, приведя в пример свою страну, которая «никогда не была и никогда не захочет стать ядерной державой». Министр видит одной из своих задач способствовать достижению конкретных международных соглашений в деле ядерного разоружения.

Вместе с тем она подчеркнула, что Берлин «ни в коем случае не ставит под вопрос членство в НАТО или обязательство в участии в программе «ядерного зонтика», который предусматривает размещение ядерного оружия на территории ФРГ.

Точное количество ядерных боеголовок на территории Германии неизвестно, но, по оценке экспертов, их около 20 единиц (водородные бомбы типа B61).

Ранее «Газета.Ru» передавала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что при отказе Германии от ядерного оружия на ее территории, альянс не исключает варианта перемещения ракет в восточные страны Европы.