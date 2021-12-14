Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии

Президенты Финляндии и России Саули Ниинисте и Владимир Путин обсудили ситуацию на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию финского лидера.

Отмечается, что Ниинисте выразил обеспокоенность из-за напряженной ситуации, которая сложилась вокруг Украины.

«Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность по поводу напряженной ситуации и подчеркнул необходимость поиска дипломатического решения», — отметили в канцелярии.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы государств и правительств ЕС обсудят на саммите 16 декабря возможные действия сообщества в координации с США в случае «агрессии России против Украины».

До этого дипломат заявил, что Евросоюз ведет работу, чтобы избежать кризиса из-за ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что «при любом развитии событий ЕС будет твердо стоять за Украину», даже в случае вооруженного нападения.

Боррель рассказал, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча со странами Восточного партнерства, на которой Евросоюз «подчеркнет твердую поддержку Украины».