Генсек НАТО планирует сменить работу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подал заявку на участие в конкурсе по выбору нового руководителя Центрального банка Норвегии. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

«22 человека подали заявку на пост нового главы Центрального банка. Срок подачи заявок истек 9 декабря», — говорится в сообщении.

В числе соискателей представлен и 62-летний Столтенберг.

Йенс Столтенберг в периоды с 2000 по 2001 год и с 2005 по 2013 год занимал пост премьер-министра Норвегии. 1 октября 2014 года он возглавил НАТО. Его мандат на этом посту дважды продлевался, он пробудет в статусе генсека альянса до 30 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось: генеральный секретарь НАТО после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что альянс сохранит у Украины и Грузии право присоединиться к блоку в будущем.

«Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к альянсу», — заявил Столтенберг.